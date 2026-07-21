Благоустройство Владимира идет полным ходом.

Губернатор Александр Авдеев совместно с главой областного центра Сергеем Волковым оценили темпы комплексной реконструкции на участке, включающем улицы Вокзальную, Урицкого и Годову Гору.На данной территории развернуты масштабные работы: специалисты проводят полную замену изношенных инженерных коммуникаций, обновляют фасады зданий и благоустраивают прилегающие общественные пространства. Основная цель проекта — сформировать единый удобный и эстетичный маршрут, который свяжет вокзальную площадь с историческим центром города и Успенским собором.«Большую часть мероприятий по обустройству привокзальной зоны мы завершим до конца года, а оставшиеся работы проведем в следующем сезоне. После окончания реконструкции эта территория станет намного красивее, ухоженнее и значительно удобнее как для автомобилистов, так и для любителей пеших прогулок», — заявил глава региона по итогам осмотра.