Музей Бородина в Давыдове станет доступнее.

В Камешковском районе активно ремонтируют подъездную трассу «Волга» – Давыдово, которая ведет к уникальному музею русского композитора Александра Бородина. Работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние важную транспортную артерию от федеральной магистрали М-7 до села Давыдово, проходящую через деревню Аксенцево.По информации регионального Министерства транспорта, проект предусматривает укладку выравнивающего и верхнего слоев современного асфальтобетонного покрытия, а также укрепление прилегающих обочин прочным щебнем.Мемориальный музей, посвященный жизни и творчеству выдающегося композитора Александра Бородина, расположен в селе Давыдово. Именно здесь Бородин неоднократно проводил летние месяцы, черпая вдохновение в живописных местных пейзажах. После ремонта дорога к этому культурному центру станет значительно комфортнее для многочисленных посетителей.