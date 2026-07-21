Сто ребят приехали в Уршельский для прохождения военно-патриотической подготовки.

В поселке Уршельский Гусь-Хрустального района стартовал межрегиональный детско-юношеский патриотический слет «Мещерские зори-2026». Масштабное событие объединило сто участников, прибывших из Владимирской и Псковской областей.Для юных патриотов подготовили насыщенную и разнообразную программу. Ребят ждут практические тренировки по военно-прикладной подготовке, спортивные эстафеты, творческие и интеллектуальные состязания, познавательные мастер-классы и уроки мужества. Также запланированы встречи с опытными наставниками и разнообразные культурно-досуговые мероприятия.Министр молодежной политики региона Елена Янина тепло поприветствовала ребят, пожелав им обрести на этой смене верных единомышленников и получить такой заряд бодрости, чтобы в следующем сезоне обязательно захотеть приехать снова.Организатором проекта выступил благотворительный фонд «Вымпел» при активном содействии областного центра военно-патриотического воспитания «Авангард» и правительства Владимирской области.