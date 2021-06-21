Двое из них - в Муромском районе.
В минувшую субботу около 15-16 часов дня в Муромском районе в деревне Вареж утонул 7-летний мальчик.
Как сообщили наши коллеги из , он приехал в гости к бабушке и дедушке, отправился купаться вместе со старшими братьями, но на речке произошла трагедия.
На озере Песчаное Муромского района погиб ещё один юноша. Спасатели достали из воды тело 17-летнего подростка, который предположительно, скончался из-за проблем со здоровьем.
Информацию подтвердили в Центре ГИМС.
Напомним, что в прошедшую пятницу во Владимире на озере Семязино 13-летний мальчик. В пресс-службе СУ СК редакции «33Live.Ru» сообщили, что официальной информации для СМИ пока нет.
Всего с начала года три ребёнка и шесть взрослых погибли на водоемах Владимирской области.
МЧС соблюдать правила безопасности на воде и следить за детьми во время купания.