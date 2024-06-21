В одном из домов посёлка Боголюбово ссора повлекла за собой драку и смерть.

Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Владимирской области, в посёлке Боголюбово в ночь с 15 на 16 марта произошла драка. Приятели распивали алкоголь и поссорились.В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и ударил несколько раз по телу и конечностям пострадавшего. В больнице спасти мужчину не удалось и тот скончался.В качестве меры пресечения выбрано заключение под стражу. Доказательства по делу переданы в суд.