Телевизионная сеть HBO начала работу над приквелом сериала Игра престолов. Лента будет носить название Дом дракона.

Телевизионная сеть HBO начала работу над приквелом сериала "Играпрестолов". Лента будет носить название "Дом дракона".Сейчас телевизионщики подыскивают актрис на главные женскиероли. Ключевыми персонажами "Дома дракона" будут Рейнира Таргариен и АлисентаХайтауэр.По слухам, для персонажа Рейниры, принцессы рода Таргариенов,рассматривают девушек 25-30 лет. В то же время подбирают исполнительницупостарше для роли Алисенты Хайтауэр – мачехи Рейниры и второй жены короляВизериса I Таргариена.Съемки приквела сериала "Игра престолов" "Дома дракона"планируется проводить в Британии и Испании. Старт работы запланирован на 2021год. Проект будет состоять из десяти эпизодов.Напомним, "Дом дракона" расскажет о событиях, произошедших за 300 летдо начала действий сериала "Игра престолов". Речь пойдет о гражданской войне, которая разразилась послесмерти короля Визериса I Таргариена.Конфликт получил название "Танец Драконов". Его сторонами были враждующие представителимонаршего рода, которые одновременно объявили свои права на Железный трон.20 Июл 2020 в 5:38 PDTЛитературной основой сериала "Дом дракона" станет книгаамериканского писателя Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Режиссером приквеласериала станет МигельСапочник.