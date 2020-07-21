Телевизионная сеть HBO начала работу над приквелом сериала Игра
престолов. Лента будет носить название Дом дракона.
Телевизионная сеть HBO начала работу над приквелом сериала "Игра
престолов". Лента будет носить название "Дом дракона".
Сейчас телевизионщики подыскивают актрис на главные женские
роли. Ключевыми персонажами "Дома дракона" будут Рейнира Таргариен и Алисента
Хайтауэр.
По слухам, для персонажа Рейниры, принцессы рода Таргариенов,
рассматривают девушек 25-30 лет. В то же время подбирают исполнительницу
постарше для роли Алисенты Хайтауэр – мачехи Рейниры и второй жены короля
Визериса I Таргариена.
Съемки приквела сериала "Игра престолов" "Дома дракона"
планируется проводить в Британии и Испании. Старт работы запланирован на 2021
год. Проект будет состоять из десяти эпизодов.
Напомним, "Дом дракона" расскажет о событиях, произошедших за 300 лет
до начала действий сериала "Игра престолов". Речь пойдет о гражданской войне, которая разразилась после
смерти короля Визериса I Таргариена.
Конфликт получил название "Танец Драконов". Его сторонами были враждующие представители
монаршего рода, которые одновременно объявили свои права на Железный трон.
20 Июл 2020 в 5:38 PDT
Литературной основой сериала "Дом дракона" станет книга
американского писателя Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Режиссером приквела
сериала станет Мигель
Сапочник.