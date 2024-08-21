Из Меленковского района в подшефные войсковые части в прифронтовой зоне направили полезный груз.

Как сообщили в областном правительстве, из Меленковского района в военные части, находящиеся в зоне СВО, отправили лес.Туда будет доставлено 80 кубометров древесины, необходимой для строительства защитных конструкций.В сборе помощи приняли участие руководители и сотрудники компаний «Меленкипромлес», «НИВА», «Меленковский РПК», а также акционерное общество «Илькино» и индивидуальный предприниматель Кострюков. Также активно содействовала администрация Меленковского района. Координацию доставки и организацию логистики обеспечило региональное правительство.