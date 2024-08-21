Об этом рассказали представители Правительства Владимирской области у себя в телеграм-канале.

Аэростат «Муром» поднялся в небо над Нижним Новгородом. Об этом рассказали представители Правительства Владимирской области у себя в телеграм-канале.В этом городе прошел фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста», в котором участвовали команды из 13 российских регионов. В небе над Нижним Новгородом и его окрестностями совершали полеты 23 аэростата, включая тот, что с логотипом Мурома.Совсем скоро жители и гости нашего региона смогут насладиться этой красотой. Фестиваль воздухоплавания состоится с 6 по 8 сентября в Суздале.