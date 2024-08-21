Областному УМВД исполняется 80 лет. В честь этого во Владимире пройдет торжественное мероприятие. Центр города частично перекроют в пятницу, 23 августа, сообщили в мэрии. С 10:30 до 12 часов

Областному УМВД исполняется 80 лет. В честь этого во Владимире пройдет торжественное мероприятие. Центр города частично перекроют в пятницу, 23 августа, сообщили в мэрии. С 10:30 до 12 часов движение всех видов транспорта будет ограничено на улицах Большая Московской и Большой Нижегородской на участке от Гагарина до площади Фрунзе. Автомобилистам предлагают объезжать этот участок по