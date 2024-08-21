Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит традиционную акцию Лучшая жилищная организация.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит традиционную акцию "Лучшая жилищная организация". Её цель – определить и поощрить управляющие компании и ТСЖ, которые вовремя оплачивают потребленные энергоресурсы, выполняют требования по подготовке домов к зиме и активно работают с населением по снижению или недопущению образования дебиторской задолженности. В конкурсе примут участие управляющие организации и ТСЖ, являющиеся клиентами Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» и выполнившие все условия акции.Лучшими будут признаны те компании, которые до 30 октября 2024 года наберут наибольшее количество баллов по ряду критериев: наличие исправно работающих общедомовых и индивидуальных приборов учета энергии, своевременная передача их показаний, предоставление доступа для установки устройств сбора и передачи данных ОДПУ, отсутствие задолженности за поставленные энергоресурсы, а также судебных споров, выполнение всех рекомендаций энергетиков по подготовке домов к зиме.Победители конкурса будут определены в ноябре текущего года. Они получат в подарок технику, которая поможет содержать в порядке дворовую территорию многоквартирных домов.Подать заявку и получить более подробную информацию об условиях участия в акции можно по тел: (4922) 44-97-87. Итоги будут сообщены участникам, а также опубликованы на сайте Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» и в СМИ.Реклама.