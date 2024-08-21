Еще один полезный груз направлен в помощь пострадавшим жителям Курской области. На этот раз это не вещи и продукты, а стройматериалы – лес и доски. Как сообщили в правительстве области,

Еще один полезный груз направлен в помощь пострадавшим жителям Курской области. На этот раз это не вещи и продукты, а стройматериалы – лес и доски. Как сообщили в правительстве области, всего отправили 40 кубов древесины. Груз был собран Минлесхозом региона при участии ГКУ ВО «Гусевское лесничество», ООО “Гусевской леспромхоз”, ИП Монахов, ООО «Рассвет». Отправка помощи