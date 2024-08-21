Об этом сообщила городская администрация.

Сегодня во Владимире состоялся очередной рейд на улице Сакко и Ванцетти, где периодически фиксируются случаи незаконной торговли овощами и фруктами из автомобилей, припаркованных с нарушением правил, или с ящиков, стоящих на земле. Подобные рейды проводятся регулярно — 2-3 раза в неделю. Об этом сообщила городская администрация.В городе также функционируют организованные плодово-овощные ярмарки, одна из которых расположена на большой парковке напротив бывшей автостанции на улице Батурина, 10, недалеко от Центрального рынка. Сегодня сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору провели фитосанитарный мониторинг на этой ярмарке.Государственный инспектор Россельхознадзора Елена Горбатова пояснила, что плодово-овощная продукция относится к подкарантинным товарам. Это означает, что с ней в регион могут попасть карантинные организмы, такие как вирусы, бактерии, насекомые и растения, которые либо отсутствуют, либо имеют ограниченное распространение в данном регионе и по всей территории России.Сотрудники управления осуществляют строгий контроль за всей ввозимой подкарантинной продукцией. Владельцы этой продукции также обязаны соблюдать фитосанитарные требования. В случае обнаружения вредоносных организмов принимаются меры по локализации и ликвидации очагов.В рамках мониторинга на рынке были установлены феромонные ловушки для выявления американской белой бабочки, коричневого мраморного клопа и персиковой плодожорки. Через две недели собранные материалы из ловушек будут направлены на экспертизу в аккредитованную лабораторию для определения наличия или отсутствия карантинных объектов.