В деревне Савково округа Муром новый модульный фельдшерско-акушерский пункт начал приём первых пациентов.

В деревне Савково округа Муром новый модульный фельдшерско-акушерский пункт начал приём первых пациентов. Об этом 20 августа рассказала правительства Владимирской области.Отмечается, что ФАП в населённом пункте появился благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Как подчеркнули сотрудники Муромской ЦРБ, теперь местные жители будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. В фельдшерско-акушерском пункте просторные светлые помещения и имеется всё необходимое оборудование для оказания помощи пациентам.«Здесь можно пройти диспансеризацию, снять электрокардиограмму, провести спирометрию, а также измерить артериальное давление и выписать рецепт на получение лекарства», - приводит пресс-служба слова фельдшера Андрея Дмитриева.