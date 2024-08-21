55-летний мужчина упал в колодец и умер. Спасатели владимирского РОССОЮЗСПАСа получили экстренный вызов и выехали в поселок Мирный. Несчастный случай произошел на улице Зеленой возле дома №

55-летний мужчина упал в колодец и умер. Спасатели владимирского РОССОЮЗСПАСа получили экстренный вызов и выехали в поселок Мирный. Несчастный случай произошел на улице Зеленой возле дома № 13. Трагедия случилась сегодня, 21 августа. К моменту приезда спасателей мужчина в колодце уже не подавал признаков жизни. Доставать тело пришлось с помощью трипода и альпинистского снаряжения. Медики осмотрели