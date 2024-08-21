На территории Ковровского района удалось обнаружить гнездо пустельги, в которой сидели три птенца.

На территории Ковровского района удалось обнаружить гнездо пустельги, в которой сидели три птенца. Об этом 20 августа рассказала пресс-служба региональной Госохотинспекции и поделилась уникальным снимком.Пустельга занесена в Красную книгу Владимирской области. Хищная птица охотно селится в черте населённых пунктов, гнездится на деревьях в гнёздах врановых и даже на постройках человека.«Регулярно встречается в долине нижнего течения р. Клязьма (Вязниковский и Гороховецкий р-ны), гнездится в ряде населённых пунктов Киржачского р-на. На остальной территории области в гнездовой период пустельга является очень редким видом», - отмечается в сообщении пресс-службы.