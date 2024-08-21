Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в микрорайонах региональной столицы ведутся активные работы по ремонту проезжей части.

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в микрорайонах региональной столицы ведутся активные работы по ремонту проезжей части. Об этом 20 августа рассказала правительства Владимирской области.К примеру, в микрорайоне с малоэтажной застройкой Лунёво в нынешнем сезоне на центральной улице Лунёвской был восстановлен участок протяжённостью 0,33 км. Также дорожные рабочие отремонтировали участок дороги до Ладоги длиной 1,8 км.Отмечается, что владимирцы по достоинству оценили обновление местных дорог. Так, мотоциклист Георгий рассказал, что раньше даже на двухколёсном транспорте ездить на дачу в Лунёво было проблематично: дороги находились в плачевном состоянии.«Но сейчас – совсем другое дело! Можно быстро и вполне комфортно добраться до нужных мест», - приводит пресс-служба слова горожанина.