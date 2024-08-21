Регион стал одним из пилотных в проекте Минпросвещения РФ и Госкомпании «Росатом», который направлен на снижение бюрократической нагрузки на образовательные учреждения.

20 августа в правительстве Владимирской области прошла стратегическая сессия по теме «Бережная школа», посвященная созданию современного образовательного пространства. Регион стал одним из пилотных в проекте Минпросвещения РФ и Госкомпании «Росатом», который направлен на снижение бюрократической нагрузки на образовательные учреждения.Вице-губернатор Владимир Куимов отметил, что излишняя бюрократия отнимает время у учителей и мешает снижению нагрузки на детей. Он подчеркнул важность формирования корпоративной культуры в педагогических коллективах.Министр образования и молодежной политики Светлана Болтунова сообщила, что потери от бюрократии составляют 33% рабочего времени у директоров и 20% у учителей. Цель — снизить эти показатели до 10%. Для этого необходимо оптимизировать ответ на запросы, не относящиеся к компетенции школ, и внедрить автоматизацию процессов.Директор школы №49 Светлана Подшибякина поделилась опытом, отметив, что проект помог выявить недостатки в организации рабочего времени. В рамках сессии также был дан старт участию еще 23-х школ региона в проекте «Бережная школа».Цель инициативы — освободить учителей от бюрократии, чтобы они могли больше времени уделять образованию и воспитанию детей.