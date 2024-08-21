В четверг, 22 августа, по ряду адресов на улице Куйбышева во Владимире полностью остановят подачу газа.

В четверг, 22 августа, по ряду адресов на улице Куйбышева во Владимире полностью остановят подачу газа. Об этом рассказала горадминистрации.Голубого топлива не будет с 9.00 до 16.00. Отключение связано с производством работ по замене технологического оборудования.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.