Ещё весной текущего года на территории бывшего военного городка г. Владимира были обнаружены навалы опасных отходов.

Ещё весной текущего года на территории бывшего военного городка г. Владимира были обнаружены навалы опасных отходов. Непосредственно на почве лежали ртутные лампы, загрязнённая тара из полимерных материалов и другой токсичный мусор. Всё это могло причинить вред окружающей среде.Как сообщила прокуратуры Владимирской области, в адрес субарендатора земельного участка было внесено представление об устранении нарушений. Однако свалки никто не убрал. Тогда прокурор обратился в суд, который удовлетворил требование о ликвидации токсичных отходов.«Помимо этого, в отношении должностного и юридического лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча почвы) и ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (нецелевое использование земельного участка), виновным лицам назначены штрафы», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.