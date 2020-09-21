Автомобиль купили за счет средств областного бюджета.
По словам главного врача Областной детской клинической больницы Светланы Макаровой, современный реанимобль для транспортивроки новорожденных был приобретен за счет областного бюджета. Покупка обошлась в 12, 4 млн рублей. Автомобиль нужен, чтобы перевозить младенцев с разной патологией и экстремально низкой массой тела – от 500 граммов.
- Реанимобиль будет экстренно доставлять в ОДКБ малышей со всей области, которые нуждаются в лечении и реанимации в условиях специализированного стационара. При необходимости бригада врачей окажет медицинскую помощь новорождённому прямо на месте, – рассказала главврач.
Машина оборудована инфузоматом для введения лекарственных средств, современным аппаратом искусственной вентиляции лёгких, мониторами для наблюдения за жизненно важными функциями, электроотсосом для санации дыхательных путей.
В реанимобиле установлен кювез, то есть мобильный инкубатор для поддержания оптимального температурно-влажностного режима, шумоизоляции и защиты от вибраций.