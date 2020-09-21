Автомобиль купили за счет средств областного бюджета.

По словам главного врача Областной детской клинической больницы Светланы Макаровой, современный реанимобль для транспортивроки новорожденных был приобретен за счет областного бюджета. Покупка обошлась в 12, 4 млн рублей. Автомобиль нужен, чтобы перевозить младенцев с разной патологией и экстремально низкой массой тела – от 500 граммов.- Реанимобиль будет экстренно доставлять в ОДКБ малышей со всей области, которые нуждаются в лечении и реанимации в условиях специализированного стационара. При необходимости бригада врачей окажет медицинскую помощь новорождённому прямо на месте, – рассказала главврач.Машина оборудована инфузоматом для введения лекарственных средств, современным аппаратом искусственной вентиляции лёгких, мониторами для наблюдения за жизненно важными функциями, электроотсосом для санации дыхательных путей.В реанимобиле установлен кювез, то есть мобильный инкубатор для поддержания оптимального температурно-влажностного режима, шумоизоляции и защиты от вибраций.