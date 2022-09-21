ЧП на производстве случилось в мае текущего года в Коврове. Работник, не прошедший инструктаж по технике безопасности, попал под фрезу деревообрабатывающего оборудования.

ЧП на производстве случилось в мае текущего года в Коврове. Работник, не прошедший инструктаж по технике безопасности, попал под фрезу деревообрабатывающего оборудования. В результате чего сильно повредил кисть правой руки, которую в итоге пришлось ампутировать, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Директора пилорамы осудят по части 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Руководитель не ознакомил рабочего с техникой безопасности и не обеспечил безопасные условия труда. Уголовное дело направлено в суд.