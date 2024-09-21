Молодого резвого зайца-беляка встретил сотрудник Госохотинспекции в лесу Меленковского района. Таких зайчат еще называют «листопадниками». Специалист умудрился подержать шустрика в руках

Молодого резвого зайца-беляка встретил сотрудник Госохотинспекции в лесу Меленковского района. Таких зайчат еще называют «листопадниками». Специалист умудрился подержать шустрика в руках и снять на видео. «Листопадники» – зайчата, которые появились на свет осенью. Чаще всего именно осенние зайчата самые крепкие, потому что у них накапливается много сил после обильной летней кормежки. «Листопадники» рождаются зрячими и