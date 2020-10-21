Во Владимире сбили пешехода. ДТП произошло около дома 92 на улице Мира, рядом с Пенсионным фондом России, в районе остановки “Бассейн”. Как сообщают в ГИБДД, водитель автомобиля Киа Соул

Во Владимире сбили пешехода. ДТП произошло около дома 92 на улице Мира, рядом с Пенсионным фондом России, в районе остановки “Бассейн”. Как сообщают в ГИБДД, водитель автомобиля Киа Соул сбил 22-летнюю девушку, когда она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Но проезжую часть пешеход перебегала на запрещающий сигнал светофора. Валерьян Шируков, инспектор ГИБДД УМВД России