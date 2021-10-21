Гусь-Хрустальный и Муром - последние два города региона, где сохранились прямые выборы мэра.

Сегодня, 21 октября, в Гусь-Хрустальном на заседании совета народных депутатов вновь поднимут . По факту он касается прямых выборов мэра, которые парламентарии намерены отменить.Ходатайства в местную думу с предложением упразднить процедуру поступили от директоров местных заводов, а также от некоторых общественников. В пользу того, что градоначальника должны выбирать именно гусевские нардепы, а не горожане звучат аргументы об отсутствии затрат на голосование, а также об усилении контроля депутатов за его работой. Кроме того, местные элиты уверены, что только назначенный по конкурсу руководитель сможетНапомним, что в марте текущего года депутаты уже планировали поднять тему. Однако после ряда публикаций в СМИ и волны негатива со стороны населения заседание перенесли на неопределённый срок. Позднее вопрос попросту . Тогда, накануне выборов в Госдуму, политические силы Владимирской области, возможно, посчитали, что не стоит настраивать людей против себя. Однако единый день голосования уже прошёл и можно вновь попробовать реализовать идею.Сейчас Гусь-Хрустальный возглавляет Алексей Соколов, который в 2017 году избран горожанами на пятилетний срок. Гусь-Хрустальный и Муром - последние два города региона, где сохранились прямые выборы мэра.