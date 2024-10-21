Молодую мать ведут на допрос. Её обвиняют в убийстве годовалого сына. Ужасная трагедия произошла в Коврове. По версии следствия, ребенок умер от голода. Евгения Горина, старший помощник

Молодую мать ведут на допрос. Её обвиняют в убийстве годовалого сына. Ужасная трагедия произошла в Коврове. По версии следствия, ребенок умер от голода. Евгения Горина, старший помощник руководителя регионального Следкома По данным следствия, женщина оставила своего годовалого сына одного в квартире на длительное время, в результате чего, будучи лишенным пищи и воды, он скончался. В