В центре внимания – поддержка народных промыслов во Владимирской области. В Белом доме прошли депутатские слушания по вопросам правого регулирования в сфере креативных индустрий, в том

В центре внимания – поддержка народных промыслов во Владимирской области. В Белом доме прошли депутатские слушания по вопросам правого регулирования в сфере креативных индустрий, в том числе народных художественных промыслов. Слушания открыла председатель Законодательного Собрания региона. Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимирский край – это действительно уникальный край в том числе, вот знаете,