Прямо сейчас у здания областного суда во Владимире идут работы по установке памятника Михаилу Сперанскому. Уже можно увидеть постамент с надписями: на одной выгравировано имя знаменитого

Прямо сейчас у здания областного суда во Владимире идут работы по установке памятника Михаилу Сперанскому. Уже можно увидеть постамент с надписями: на одной выгравировано имя знаменитого реформатора, на другой – «Жителям г. Владимир от Министерства юстиции Российской Федерации». Напомним, памятник планируют установить в конце октября — начале ноября. Открытие приурочат к ежегодным Сперанским чтениям. Над