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<a href="https://33live.ru/novosti/21-12-2020-v-chem-preimushhestvo-imennyx-sertifikatov-na-dopolnitelnoe-obrazovanie.html" target="_blank">В чем преимущество именных сертификатов на дополнительное образование?</a> - Отправят ли владимирских школьников на зимние каникулы досрочно? Ждать ли дистанционку в следующем году? И для чего нужны сертификаты на дополнительное образование? Об этом расскажет