За минувшие выходные во Владимирской области произошло 15 ДТП. В них травмы получили 16 человек, четверо погибли. Страшная авария в Петушинском районе унесла жизни двоих человек. Авария

За минувшие выходные во Владимирской области произошло 15 ДТП. В них травмы получили 16 человек, четверо погибли. Страшная авария в Петушинском районе унесла жизни двоих человек. Авария произошла в субботу на трассе возле деревни Старые Омутищи. Там лоб в лоб столкнулись Митсубиси Лансер и такси – Рено Логан. По предварительным данным полиции, Митсубиси вылетел на