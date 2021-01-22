Все отправлены на амбулаторное лечение.

В Костроме на улице Ивана Сусанина столкнулись семь машин. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД. ЧП произошло 21 января.Сидевший за рулём «Хонды Элемент» 48-летний водитель врезался в «Мазду». «Японец» столкнулся с «Ниссаном», а далее, по принципу домино, в аварии поучаствовали два «Фольксвагена» - «Туарег» и «Поло», а также «Пежо».В результате ДТП 21-летний молодой человек и две девушки - 30 и 22 лет получили травмы. Все отправлены на амбулаторное лечение.Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах произошедшего.