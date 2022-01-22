В Коммунаре у реверсивного светофора поперёк дороги грузовик задел и оборвал провода. Об этом в...

В Коммунаре у реверсивного светофора поперёк дороги грузовик задел и оборвал провода. Об этом в соцсетх рассказали сами владимирцы. С утра движение было затруднено, однако пользователи соцсетей отмечают, что происшествие довольно быстро ликвидировали.В сети также вспомнили недавний случай, произошедший в Коврове. Тогда самосвал повредил теплотрассу и уронил тяжелую трубу на легковушкуФОТО: Подслушано во Владимире