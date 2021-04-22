Проблема обеспечения льготными лекарствами в регионе так и остаётся не решенной.

Проблема обеспечения льготными лекарствами в регионе так и остаётся не решенной. По этому показателю наш регион, а также Еврейская автономная область худшие в стране. Говорит председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике и здравоохранению Сергей Бирюков- Ситуация улучшается, но она далека даже от хорошей. Где-то менее 60 % льготников обеспечены лекарственными препаратами на сегодняшний момент. Во Владимирской области ситуация со льготными лекарствами как никогда сложная. Ничего не изменилось с тех пор, как мы на комитете по социальной политике и здравоохранению рассматривали еще с , тогда она занимала должность директора департамента, предлагала решать эти вопросы в ручном режиме, пока не подключился " Медилон фарм имекс" - это все равно буксовало.За решением проблемы можно обратится в комитет по социальной политике и здравоохранению или приобретать препараты за свои средства, а потом через суд требовать компенсации расходов.Константин Киреев