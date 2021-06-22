Сериальная индустрия набирает обороты, и спасибо за это стоит сказать не только стриминговым сервисам, но продюсерам и режиссерам, которые последние годы нацелились на производство действительно качественных продуктов. В российском сегменте в том числе. Только в 2021 году нас ожидает целая череда долгожданных премьер, многие из которых достойны стать поистине народными кинокартинами.

Сериальная индустрия набирает обороты, и спасибо за это стоит сказать не только стриминговым сервисам, но продюсерам и режиссерам, которые последние годы нацелились на производство действительно качественных продуктов. В российском сегменте в том числе. Только в 2021 году нас ожидает целая череда долгожданных премьер, многие из которых достойны стать поистине народными кинокартинами.Посмотреть российские фильмы и сериалы вы можете в интернете, на сайтах тематических онлайн кинотеатров, как .«Воскресенский»Исторический детектив на манер бессмертных произведений Конан Дойла, но в реалиях царской России, на рубеже XIX и XX веков. Добавьте к этому актерский талант Колокольникова, который играет судмедэксперта и помогает следствию в раскрытии самых запутанных дел (не один, а с прекрасной напарницей) – и на выходе получится интригующий и самобытный детективный сериал. Казалось бы, ничего необычного, сюжетная линия ясна, но менее привлекательным сериал от этого не становится.«Обитель»Сериал с другим историческим сеттингом и атмосферой по мотивам произведения Прилепина расскажет о любви, причем в самом неподходящем для этого месте – на Соловецких островах. В центре любовного треугольника окажутся начальник лагеря, которого, к слову, играет Безруков, его законная супруга и заключенный. Заслуживает внимания и режиссер картины – Велединский, успевший снять такие хиты, как «Географ глобус пропил» и «Живой».«За час до рассвета»Еще один серьезный проект и опять со звездным актерским составом. Главная роль в сериале отдана Хабенскому, который, как мы знаем, предпочитает сниматься в качественных картинах. Константину отдали роль следователя, который в тяжелое послевоенное время будет бороться со шпионами и преступниками, раскрывать заговоры и искать предателей в своем окружении. Роль напарника Хабенского получил Бурковский. Он играет молодого военного, вернувшегося с фронта и полагающего, что ужасы войны остались в прошлом.«Исправление и наказание»Необычный сюжет, в центре которого звездная Михалкова, строится во круг надзирательницы в тюрьме, куда попадают ее не слишком доброжелательные родственники. Мало того, что сериал расскажет о теме, которую обычно не поднимают в сериальной индустрии, так и в режиссерском кресле проекта будет женщина – Анна Пармас. Как минимум, интрига имеется, и от сериала ожидают статуса хита.