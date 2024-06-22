Подрядчика, занимающегося строительством ливневок на улице Маршала Устинова в Коврове, собираются заменить. Работы выполнены на 40%, хотя должны уже идти к завершению. Александр Авдеев

Подрядчика, занимающегося строительством ливневок на улице Маршала Устинова в Коврове, собираются заменить. Работы выполнены на 40%, хотя должны уже идти к завершению. Александр Авдеев высказался о возможном возбуждении уголовного дела. Александр Авдеев, цитата из пресс-релиза правительства Подрядчику давали шансы ускорить работу, но, похоже, всё идёт к уголовному делу. Есть признаки того, что генеральный подрядчик –