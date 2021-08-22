22.08.2021

2021-08-22 17:25:04

Ковровские короли моментального юмора поделились секретами импровизации

Свои короли моментального юмора есть и у нас - в Коврове. Не слышали? А ведь за плечами команды Театра НОЛЬ- участие даже в международных фестивалях импровизации. Кто сегодня в его составе? И как рождается импровизированное шоу?- смотрим с Марией Городской.



Жизнь как импровизация - без подготовленного сценария. Три бывших КВНщика взяли это сценическое искусство за основу своего юмористического проекта. И назвали его "Театр Ноль" - число используется как точка отсчёта. Начало, которому присуща неизвестность. Вячеслав Львов, участник импровизации: “Ничего нет. Всё может пойти как в плюс, так и в минус в целом, но мы сейчас стоим в этом месте”.



Импровизация в театральном действии достигла высокого уровня ещё в 16-м столетии - в итальянской комедии дель арте и французском фарсе. Много элементов уже современного искусства пришло оттуда. Но площадкой для шуток стало в Америке. Для эффектной импровизации нужно нестандартно мыслить - есть специальные упражнения. Ум должен быть гибким - тогда и юмор будет не плоским. Вячеслав Львов, участник импровизации: “Импровизация - это гимнастика для ума. Чтобы размягчить ум. Самое простое - досчитать до восьмидесяти, если четыре человека стоят в кругу Каждый называет свою цифру. Но три мы называем "вупси", и все, что содержит тройку. Если содержит семь или делиться на семь - это "дупси". И вот вы считаете, один, два, "вупси", четыре, пять, "вупси", семь - это "дупси". И вот так до восьмидесяти. Ты уже начинаешь считать, мозгами шевелить. Потом разминаем тело. Очень важно присоединиться к своему партнёру”.



Искусство импровизации строится на поддержке партнёра. Поэтому и упражнения направлены на взаимодействие друг с другом. Коллектив почти всегда остаётся неизменным - Слава, Тимофей и Витя. Если один участник придумал шутку - необходимо её поддержать. Это важное правило. На первый взгляд, импровизация кажется чем-то сложным - сценки не продуманы. Но для Славы сложнее их "вымучивать" до выступления. Рассказывает, что после КВНа сложилась база образов и мыслей. Нужно их только встроить в конкретную ситуацию. Вячеслав Львов, участник импровизации: “Есть музыкальная импровизация. Чтобы сыграть, нужно знать ноты. Так и здесь. Ты что-то уже знаешь, ты просто используешь это в разных комбинациях”.



Так называемую "опцию" в сценке выбирает зритель. Например, где будет проходить действие или какую эмоцию сейчас будут играть актёры. А ещё у каждого из них есть база "масок" - внутренний набор образов. Вот Тимофей, например, моментально вживается в женский образ. Тимофей Худяков, участник импровизации: “Они как-то мне удаются. В жизни не удаются, а вот на сцене прям идёт!”



У актёров есть традиция. Перед каждой сценой, которую будут показывать ребята, зрители из зала кричат: "Три, два, один, ноль!", хлопая в ладоши. Ребята верят в то, что именно "ноль" приносит им удачу. Первое выступление после карантинного года состоялось. Теперь они мечтают о гастролях.



Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".