22.08.2021

2021-08-22 17:15:04

В Собинском районе временно закроют движение

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, в Собинском районе Владимирской области 22 августа с 17:00 временно закрыто движение на 168-ом километре трассы М-7 «Волга» возле поворота на станцию Колокша.



Причина: повреждение П-образной опоры в результате ДТП. В ночь с 21 на 22 августа, двигавшийся в сторону Москвы грузовой автомобиль задел конструкцию поднятым кузовом. Специалисты обследовали её состояние и пришли к выводу, что существует угроза падения на проезжую часть.



Для обеспечения безопасности участников движения принято решение временно ограничить проезд всех видов транспорта на данном участке до момента ликвидации последствий происшествия. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.



Движение в сторону Владимира организовано по расположенной рядом с трассой территории АЗС на 168-ом км.



В сторону Москвы участок можно объехать по маршруту: поворот на Одерихино на 168-ом км М-7, далее через Юрино с выходом на 165-ом км М-7.