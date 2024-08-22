«Мой город – моя семья». Под таким девизом Владимир готовится отметить 1034 день рождения. В год семьи власти решили провести День города культурно и в атмосфере уюта. Основные гуляния

«Мой город – моя семья». Под таким девизом Владимир готовится отметить 1034 день рождения. В год семьи власти решили провести День города культурно и в атмосфере уюта. Основные гуляния запланированы днем. Традиционного салюта не будет. Денис Егоров, первый зам. главы администрации г. Владимира Принято решение руководством города о непроведении праздничного фейерверка. Акцент сделан в пользу