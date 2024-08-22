Было составлено 14 протоколов об административных правонарушениях.

Согласно информации, предоставленной отделом по связям с общественностью УМВД России по Владимирской области, в рамках операции «Автобус» инспекция по безопасности дорожного движения отдела полиции Киржачского района провела рейд на своей территории.В ходе данного мероприятия основное внимание было уделено соблюдению водителями автобусов правил дорожного движения, а также проверке режима труда и отдыха, а также технического состояния транспортных средств.В результате проверки было составлено 14 протоколов за административные правонарушения. Так, выяснилось, что некоторые автобусы находились в неисправном состоянии, ряд водителей не имели полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), не пользовались ремнями безопасности и забывали включать фары.