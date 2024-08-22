Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в Вязниковском районе. Там он проверил строительство нового Центра культурного развития на улице Мичуринской. Сдать объект подрядчик должен до

Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в Вязниковском районе. Там он проверил строительство нового Центра культурного развития на улице Мичуринской. Сдать объект подрядчик должен до октября, а между тем здание готово еще только на 54%. Фирма из Санкт-Петербурга приступила к строительству 31 марта 2023 года. Изначально срок выполнения контракта был весьма мал, всего год и