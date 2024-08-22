Основные мероприятия пройдут на Соборной площади.

С 23 по 25 августа Владимир отметит 1034-летие. Город является одним из крупнейших туристических центров в европейский части России и наравне с Ярославлем и Суздалем считается жемчужиной Золотого кольца России. Владимир находится всего в 176 километрах от Москвы, поэтому масштабный праздник — хороший повод познакомиться с улицами древнего города.Мероприятия организуют под девизом «Мой город — моя семья!». Подробная афиша — в материале .АфишаОсновные мероприятия пройдут в субботу, 24 августа, на Соборной площади в центре города. В 12 начнется церемония открытия праздника. С 12.30 до 16 часов запланирован концерт с участием творческих коллективов Владимира.Затем состоится фестиваль кавер-групп Vladimir Cover Fest, в котором примут участие Tanslu, Wicked Rumble, «Стиляги-бэнд», Дмитрий Ланской и «Рекорд-оркестр». Жители и гости города смогут потанцевать под известные хиты. Концерт на Соборной площади продлится до 22.30.Спортивную часть праздника организуют возле стадиона «Торпедо» с 12 до 18 часов. Все желающие смогут присоединиться к различным активностям.Финал межрегионального фестиваля «Владрок-лето» состоится в День города. Мероприятие пройдет на парковке у баров «22а», «Подстава» и магазина «Букинист» . С 12 до 22 часов там выступят местные рок-коллективы.Владимирский молодежный фестиваль «Яркий мир» организуют на смотровых площадках на Георгиевской улице с 11.30 до 20 часов. Запланированы игры, флешмобы, выступления спортсменов и шутки от игроков в КВН.С 11 до 16 часов во дворе у Дома фольклора пройдут два областных фестиваля народного творчества. А на Пушкинском бульваре планируют организовать интерактивную программу «Читаем, отдыхаем — вместе». С 12 дня до 18.00 можно будет послушать писателей и литераторов, поучаствовать в лекциях и мастер-классах по блогингу.Фестиваль «Ретрогараж» пройдет на территории гастромаркета «Рынок на Студеной» с 12.00 до 18.00. На нем представят более 100 единиц ретро-техники.На Спасском холме с 12 до 17 часов состоится программа для детей «Путешествие в страну «Мультландия». А праздник «Скоро в школу!» организуют на Театральной площади с 12 часов.Праздничные программы организуют и в спальных районах. Представлены мероприятия по городским паркам с 12 до 18 часов. С полной программой на три дня можно познакомиться .Салют в День города в 2024 году проводить не будут.