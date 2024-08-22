Сегодня, 22 августа, наша страна отмечает День Государственного флага.

Сегодня, 22 августа, наша страна отмечает День Государственного флага. По такому случаю на Соборной площади Владимира в 11.00 развернут гигантский триколор. Об этом рассказала регионального правительства.Мероприятие организуют Дом Дружбы народов и областное Министерство внутренней политики.«Стяг символизирует верность российским традиционным ценностям – правде и справедливости, солидарности и милосердию, олицетворяет наше единство и искренность, является священным символом для всех поколений россиян», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.