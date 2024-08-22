В Доброграде пройдёт второй этап Кубка России по воднолыжному спорту. Об этом рассказал Томикс-33.

В Доброграде пройдёт второй этап Кубка России по воднолыжному спорту. Об этом рассказал Томикс-33.Спортсмены будут выступать в вейк-парке «Добрый», открывшемся в прошлом году. Площадь парка составляет 8,8 гектара, что эквивалентно размеру семи футбольных полей, а длина кольцевой трассы достигает 750 метров. Это позволяет одновременно соревноваться до 150 участникам.Кубок России проходит в три этапа. Первый этап уже завершился в деревне Рузино Московской области с 30 июля по 1 августа. Третий этап пройдет в Славянске-на-Кубани, Краснодарский край, с 12 по 16 сентября.