На прошедшей неделе во Владимирской области зафиксировано 70 случаев дистанционных мошенничеств.

На прошедшей неделе во Владимирской области зафиксировано 70 случаев дистанционных мошенничеств. Аферисты выманили у потерпевших свыше 32 млн рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.К примеру, пенсионерку из Коврова целый месяц вводили в заблуждение. Бабушка думала, что содействует полиции и следовала всем инструкциям собеседников. В результате она потеряла более 3 млн рублей. А её землячка решила разбогатеть на бирже и отдала аферистам порядка 1,5 млн рублей.«Сотрудники полиции предупреждают: будьте бдительны и благоразумны, отвечая на звонки с незнакомых номеров», - говорится в сообщении пресс-службы.