В ДТП с автобусом, которое произошло в Гусь-Хрустальном районе, погиб российский киноактер. Напомним, авария произошла на 61 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Как сообщают в

В ДТП с автобусом, которое произошло в Гусь-Хрустальном районе, погиб российский киноактер. Напомним, авария произошла на 61 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Как сообщают в полиции, водитель автомобиля марки “Рено”, выезжая на главную дорогу, не пропустил автобус, который следовал по маршруту «Гусь-Хрустальный – Колпь». В результате произошло столкновение. В автобусе находились пассажиры, среди