Дети изучают потребительскую грамотность.

В школе №29 во Владимире прошли первые занятия по потребительской грамотности. Ученики шестого класса ознакомились с основами поведения в супермаркетах, своими правами, а также нюансами выбора продуктов, как сообщает объединение потребителей «Практика» 18 сентября.Эта тема вызвала большой интерес среди учащихся. Дети делились своими историями и активно обсуждали возможные конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в магазинах.Для учеников девятого класса была организована викторина «Своя игра». Как отмечают организаторы, молодые люди столкнулись с трудностями при ответах на вопросы, касающиеся обмена и возврата товаров как в офлайн-магазинах, так и на интернет-платформах.