Сегодня в первой половине дня на Большой Нижегородской улице случилось ДТП с двумя легковушками и пассажирским автобусом. Последний в аварии не виноват, но был рядом и потому пострадал. Все

Сегодня в первой половине дня на Большой Нижегородской улице случилось ДТП с двумя легковушками и пассажирским автобусом. Последний в аварии не виноват, но был рядом и потому пострадал. Все произошло у ликеро-водочного завода, рассказал «Шестому каналу» журналист Сергей Трубкин. Судя по кадрам с видеорегистратора, легковушки столкнулись на перекрестке. Одна из них отрикошетила в стоящий на