Рыжему котенку, которого приютили спасатели, дали имя. Малыша назвали Камазик. Животное устроилось в пожарно-спасательной части №2 г. Владимира в «отряде Семенычей», поделились в

Рыжему котенку, которого приютили спасатели, дали имя. Малыша назвали Камазик. Животное устроилось в пожарно-спасательной части №2 г. Владимира в «отряде Семенычей», поделились в телеграм-канале МЧС области. Ранее в соцсетях тревожное ведомство предложило подписчикам выбрать кличку для котенка. Среди популярных вариантов – Семен Семеныч, Огонек и Феникс. В итоге животному дали имя Камазик. И это связано