Модульная выставка «Браное ткачество» открылась в фойе Музейного центра «Палаты» сегодня, 22 октября. Посмотреть экспозицию можно бесплатно каждый день с 10:00 до 18:00 (кассы и вход до 17:00) до 22

Модульная выставка «Браное ткачество» открылась в фойе Музейного центра «Палаты» сегодня, 22 октября. Посмотреть экспозицию можно бесплатно каждый день с 10:00 до 18:00 (кассы и вход до 17:00) до 22 декабря, сообщается на сайте ВСМЗ. Браное ткачество – это техника, в которой гороховецкие и вязниковские мастерицы 19 века использовали две нити утка: фоновую (нить основы) и