Экс-генеральный директор ООО «Владимиртеплогаз» предстанет перед судом за присвоение вверенных ему более 1,3 млн рублей. Об этом 23 января сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Экс-генеральный директор ООО «Владимиртеплогаз» предстанет перед судом за присвоение вверенных ему более 1,3 млн рублей. Об этом 23 января сообщили в прокуратуре Владимирской области. Установлено, что бывший директор незаконно издавал приказы о выплатах, премиях и ежемесячных поощрений себе и своим подчиненным, чем и растратил данную сумму. Обвиняемый не признал вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский