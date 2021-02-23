Вернулся из прошлого. Поисковики Молодежной общественной организации Ассоциация поисковых отрядов Гром завершили работу по созданию макета штурманской кабины советского биплана Р-5, оснащенной стрелковой турелью ТУР-8.

Вернулся из прошлого. Поисковики Молодежной общественной организации "Ассоциация поисковых отрядов "Гром" завершили работу по созданию макета штурманской кабины советского биплана Р-5, оснащенной стрелковой турелью ТУР-8.Турель была найдена на месте катастрофы советского самолета в Ленинградской области в 1941 году . Работа шла несколько лет и проходила в несколько этапов. Вначале были разобраны проржавевшие части турели, затем обломки были очищены и изготовлены недостающие части кабины. Поисковики Радужного надеются , что этот экспонат станет достойным пополнением экспозиции в центре внешкольной работы Радужного, и сможет донести до посетителей музея частичку героического прошлого нашей страны.Михаил Бунаев, Руководитель ассоциации поисковых отрядов "ГРОМ":- Даже по номеру самолета имена экипажа установить не удалось потому что от его части практически не осталось документов.Решено было- восстановление турели, воссоздание ее для музея станет лучшим памятником безвестному экипажу оставшемуся в огненных небесах 41-го года.